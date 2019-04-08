Бийчане добились выселения квартирантов из нелегального хосписа

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-08T10:53:24+03:00

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Жители пятиэтажного дома в Бийске добились переезда квартирантов, развернувших, по их мнению, нелегальный хоспис. Борьба за выселение длилась с начала года, рассказало «Бийское телевидение».

Как ранее сообщал «Бийский рабочий», что на первом этаже многоэтажки по переулку Дружный поселились пожилые и больные люди. Владельцы квартиры отказывались открывать дверь другим жителям дома, и даже не пустили за порог мастера от управляющей компании. Сколько человек проживало в двухкомнатной квартире – до сих пор неизвестно.

Почти сразу после того, как данный факт стал известен региональным СМИ, квартиранты начали выносить вещи и съехали. Куда именно переехали люди, не уточняется, однако ранее руководитель приюта заявляла о намерении снять частный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU