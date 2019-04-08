2019-04-08T10:45:35+03:00
Общество

Росгвардеец спас рыбака из проруби в Алтайском крае

БОРЗОВ Денис
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Фото управления Росгвардии по Алтайскому краюФото управления Росгвардии по Алтайскому краю
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Сотрудник Росгвардии, младший сержант Александр Фуфачев спас рыбака, провалившегося по лед. Инцидент произошел на реке Обь в Шелаболихинском районе.

Александр рыбачил после дежурства. Помимо него на замерзшем водоеме находился еще один человек. Затем он пропал из виду, но росгвардеец не растерялся и отправился на его поиски. Подойдя поближе, он увидел его в проруби.

- Сотрудник охраны попытался подползти к тонувшему, но лед начал трещать и проваливаться. Тогда в ход пошла палка, которую росгвардеец нашел неподалеку, но и с ней усилия оказались тщетны, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Провалившийся рыбак уже выбивался из сил, его тянули на дно рюкзак и мокрая одежда. Он уже практически потерял надежду, но в отчаянии схватился за лом для пробивания льда и протянул его сотруднику вневедомственной охраны. С третьей попытки рыбак не без помощи Александра наконец вскарабкался на лед.

- Мужчина уверяет, что в одиночку ему было не спастись, к тому же, у него начинался сердечный приступ. Сейчас он чувствует себя намного лучше, свое спасение считает чудом, - отметили в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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