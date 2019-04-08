СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-08T10:32:10+03:00

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Алтайские спасатели находятся в режиме повышенной готовности – в любой момент вода может выйти из берегов и подтопить дома.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на реках бассейна Верхней Оби наблюдаются явления характерные для периода вскрытия ото льда. Уровни воды имеют устойчивую положительную динамику за счет таяния снегозапасов.

Уровень близкий к отметке подтопления сохраняется на реке Алей у Рубцовска и Алейска. В Красногорском и Бийском районах на реке Бия, а в Тальменской районе на реке Чумыш возможны заторы.

В результате затора льда на р.Чарыш в Усть-Калманском районе возможно подтопление прибрежных территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU