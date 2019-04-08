Скандальную автомойку в историческом центре Барнаула демонтировали

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-08T08:47:36+03:00

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Автомойку, которую незаконно построили на Демидовской площади в историческом центре Барнаула, окончательно демонтировали.

Ранее суд потребовал снести скандальный объект до 4 апреля, но к этой дате ситуация не сдвинулась с мертвой точки. В свою очередь в пресс-службе городской администрации тогда заявили, что в мэрию не поступало каких-либо документов о переносе сроков демонтажа. Наряду с этим прозвучало заявление, что если к указанной дате автомойку не разберут, последуют кардинальные действия.

Собственник при этом заявлял, что не может приступить к разбору автомойки по ряду причин.

Что именно мешает приступить к работе он не уточнил.

В итоге скандальную автомойку, которая не вписывалась в ансамбль туристического кластера, начали разбирать в минувшую субботу, а уже сегодня, 8 апреля, работы по разбору объекта полностью завершились.

ИСТОЧНИК KP.RU