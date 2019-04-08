СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-08T08:26:32+03:00

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В скором времени парк «Изумрудный» может поменять название.

Как сообщил депутат АКЗС Владислав Вакаев на своей странице в Facebook, группа молодых архитекторов Барнаула решили объединить свои усилия и разработать проект реконструкции парка. Присоединились к ним ландшафтные дизайнеры Барнаула. Творческая группа работает при поддержке маститых архитекторов – Станислава Зенкова и Александра Деринга.

– Концепция парка разрабатывается с учетом современных тенденций развития общественных пространств, с опорой на опыт российских и зарубежных городов. Что немаловажно, проект разрабатывается с учетом исторического прошлого парка. Для этого разработчики обратились за помощью к известному краеведу Данилу Дегтяреву. В процессе работы над проектом парка родилась идея ребрендинга парка. Новое название должно подчеркнуть особенность парка, отразит его связь с историческим прошлым города, – написал депутат.

Презентация проекта состоится в апреле-мае этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU