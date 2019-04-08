2019-04-08T07:29:11+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула лишилась 70 тысяч рублей в погоне за увеличением кэшбэка

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула лишилась 70 тысяч рублей в погоне за увеличением кэшбэкаЖительница Барнаула лишилась 70 тысяч рублей в погоне за увеличением кэшбэкаФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула потеряла 70 тысяч рублей после того, как ей позвонил мошенник под видом сотрудника банка с предложением увеличить кэшбэк.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в полиции женщина пояснила, что у нее есть банковская карта рассрочки.

Когда ей позвонили на мобильный, у нее отобразился номер «горячей линии» банка. Позвонивший представился сотрудником этого банка и сообщил, что для потерпевшей есть персональное предложение по увеличению кэшбэка на ее карте. Женщина согласилась на условия, которые ей предложили.

Для убедительности мошенник продиктовал первые шесть и последние четыре цифры номера карты. Затем он попросил женщину продиктовать полностью номер карты и номер с обратной стороны карты.

После этого на телефон потерпевшей пришло смс-сообщение о списании с карты около 70 тысяч рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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