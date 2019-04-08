2019-04-08T07:05:12+03:00
Общество

Светофоры отключили на двух перекрестках в Барнауле

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Светофоры отключили на трех перекрестках в столице Алтайского края в понедельник, 8 апреля.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, там запланированы ремонтные работы. Под отключения попадут светофоры на пересечениях:

- улицы Гоголя с улицей Челюскинцев - до 12.00;

- улицы Гоголя с улицей Загородней - до 12.00;

- улицы Власихинской с Ленточным Бором - с 14.00 до 17.00.

Читайте также

На пр. Ленина начали работать передвижные камеры фиксации нарушений

Передвижные камеры видеофиксации нарушений ПДД «Арена» начали работать на проспекте Ленина в Барнауле с 5 апреля (подробнее).

Около 400 млн рублей взыскали с алтайских должников по алиментам

По итогам 2018 года с должников-алиментщиков Алтайского края удалось взыскать 392 миллиона 224 тысячи рублей. При этом количество исполнительных производств по взысканию алиментов сократилось с 20979 до 19470 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле голуби совершили побег от своего похитителя
Барнаулец потерял 580 тысяч рублей вместо покупки сахара
Парк «Изумрудный» может поменять название
Жительница Барнаула лишилась 70 тысяч рублей в погоне за увеличением кэшбэка
Алтайские специалисты определяют фальсификаты молочных продуктов
Ученые АлтГТУ займутся исследованиями в области очищения воздуха от вредных частиц ультразвуком
"Тотальный диктант" в Алтайском крае: где можно написать
В Барнауле открылась фотовыставка Сергея Усика о Телецком озере
На пр. Ленина начали работать передвижные камеры фиксации нарушений
В Барнауле назвали победителей конкурса «Воспитатель года Алтая – 2019»
Жители Алтайского края могут проголосовать за название первого национального парка
В Барнауле загорелась станция техобслуживания
В Алтайском крае МЧС настаивает на закрытии зимней рыбалки
Появился прогноз ЧС в Алтайском крае на ближайшие дни
Уволившуюся из-за фото в купальнике учительницу поддержали алтайские «моржи»
В парке «Изумрудный» пройдет мастер-класс по изготовлению скворечников
В Барнауле мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
В Барнауле начали демонтировать скандальную автомойку
Дожди и похолодание спровоцировали ледоход на Оби в районе Барнаула
Житель алтайского поселка украл у соседа шесть овец и трех ягнят