Светофоры отключили на двух перекрестках в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:05 2019-04-08T07:05:12+03:00

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Светофоры отключили на трех перекрестках в столице Алтайского края в понедельник, 8 апреля.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, там запланированы ремонтные работы. Под отключения попадут светофоры на пересечениях:

- улицы Гоголя с улицей Челюскинцев - до 12.00;

- улицы Гоголя с улицей Загородней - до 12.00;

- улицы Власихинской с Ленточным Бором - с 14.00 до 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU