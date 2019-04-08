Светофоры отключили на двух перекрестках в Барнауле
Светофоры отключили на трех перекрестках в столице Алтайского края в понедельник, 8 апреля.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, там запланированы ремонтные работы. Под отключения попадут светофоры на пересечениях:
- улицы Гоголя с улицей Челюскинцев - до 12.00;
- улицы Гоголя с улицей Загородней - до 12.00;
- улицы Власихинской с Ленточным Бором - с 14.00 до 17.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU