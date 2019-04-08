Ученые АлтГТУ займутся исследованиями в области очищения воздуха от вредных частиц ультразвуком

СЕГОДНЯ 06:35 2019-04-08T06:48:36+03:00

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Проект ученых Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета получил грантовую поддержку Российского научного фонда.

Фонд обнародовал результаты конкурса 2019 года на получение грантов по приоритетному направлению деятельности «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».

На конкурс поступило более 3,6 тысячи заявок, по результатам отбора которых было принято решение о поддержке 681 проекта.

Гранты выделены на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2019 – 2021 годах с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на два года по различным отраслям знаний. Размер гранта составляет шесть миллионов рублей ежегодно.

Среди победителей конкурса проект бийских ученых «Экспериментально-теоретическое исследование влияния ультразвукового воздействия на процесс коагуляции субмикронных аэрозолей». Выполнение проекта позволит существенно продвинуться на пути решения глобальной проблемы человечества – удаления из загрязненных газов твердых частиц с размерами менее 2,5 мкм (микрометров), не удаляемых другими способами, но способных проникать через легкие человека в его кровь с нанесением тяжелейших последствий.

Исполнителями гранта стали ученые кафедры методов и средств измерений и автоматизации Бийского технологического института АлтГТУ под руководством Владимира Хмелева и Андрея Шалунова.

Для Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета 2019 год стал рекордным по количеству реализуемых проектов, поддержанных грантами Президента РФ (три проекта), Российского фонда фундаментальных исследований (6 проектов), Российского научного фонда (два проекта).

ИСТОЧНИК KP.RU