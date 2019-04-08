"Тотальный диктант" в Алтайском крае: где можно написать

СЕГОДНЯ 04:56 2019-04-08T04:59:46+03:00

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Жители Алтайского края 13 апреля напишут «Тотальный диктант».

Барнаульцы проверить уровень грамотности смогут на 17 площадках, в Новоалтайске - в лицее №8 (ул. Ударника, 27а), в Белокурихе - в Алтайской академии гостеприимства (ул. Партизанская, 3), в Бийске - на площадке педагогического университета им. Шукшина (улица В. Короленко, 53). Жителей Ярового будут ждать в городской библиотеке (улица Кулундинская, 54), а Камня-на-Оби - в Каменском медколледже (ул. Пушкина, 22). В Рубцовске будет работать восемь точек, сообщили в пресс-службе правительства края.

На сайте акции открыта регистрация участников. Из Алтайского края уже зарегистрировались более 360 человек. Принять в ней участие может любой желающий, независимо от возраста. Начало 13 апреля в 15 часов.

Напомним, каждый год специально для акции уникальный текст диктанта создает известный писатель. Ранее это были Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Гузель Яхина и другие авторы.

ИСТОЧНИК KP.RU