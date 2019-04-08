2019-04-08T04:59:46+03:00
Общество

"Тотальный диктант" в Алтайском крае: где можно написать

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Алтайского края 13 апреля напишут «Тотальный диктант».

Барнаульцы проверить уровень грамотности смогут на 17 площадках, в Новоалтайске - в лицее №8 (ул. Ударника, 27а), в Белокурихе - в Алтайской академии гостеприимства (ул. Партизанская, 3), в Бийске - на площадке педагогического университета им. Шукшина (улица В. Короленко, 53). Жителей Ярового будут ждать в городской библиотеке (улица Кулундинская, 54), а Камня-на-Оби - в Каменском медколледже (ул. Пушкина, 22). В Рубцовске будет работать восемь точек, сообщили в пресс-службе правительства края.

На сайте акции открыта регистрация участников. Из Алтайского края уже зарегистрировались более 360 человек. Принять в ней участие может любой желающий, независимо от возраста. Начало 13 апреля в 15 часов.

Напомним, каждый год специально для акции уникальный текст диктанта создает известный писатель. Ранее это были Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Гузель Яхина и другие авторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле голуби совершили побег от своего похитителя
Барнаулец потерял 580 тысяч рублей вместо покупки сахара
Парк «Изумрудный» может поменять название
Жительница Барнаула лишилась 70 тысяч рублей в погоне за увеличением кэшбэка
Алтайские специалисты определяют фальсификаты молочных продуктов
Светофоры отключили на двух перекрестках в Барнауле
Ученые АлтГТУ займутся исследованиями в области очищения воздуха от вредных частиц ультразвуком
В Барнауле открылась фотовыставка Сергея Усика о Телецком озере
На пр. Ленина начали работать передвижные камеры фиксации нарушений
В Барнауле назвали победителей конкурса «Воспитатель года Алтая – 2019»
Жители Алтайского края могут проголосовать за название первого национального парка
В Барнауле загорелась станция техобслуживания
В Алтайском крае МЧС настаивает на закрытии зимней рыбалки
Появился прогноз ЧС в Алтайском крае на ближайшие дни
Уволившуюся из-за фото в купальнике учительницу поддержали алтайские «моржи»
В парке «Изумрудный» пройдет мастер-класс по изготовлению скворечников
В Барнауле мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
В Барнауле начали демонтировать скандальную автомойку
Дожди и похолодание спровоцировали ледоход на Оби в районе Барнаула
Житель алтайского поселка украл у соседа шесть овец и трех ягнят