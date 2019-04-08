В Барнауле открылась фотовыставка Сергея Усика о Телецком озере

СЕГОДНЯ 04:12 2019-04-08T04:26:41+03:00

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В Барнауле открылась выставка фотографий известного на Алтае фотохудожника Сергея Усика. Называется она «Озеро Телецкое. Мой дом, моя судьба, моя душа».

На фотовыставке представлено свыше 70 работ Усика, которые были сделаны в последние пять лет. На снимках можно увидеть красивые места Телецкого озера.

С 2005 года Сергей работает в Алтайском биосферном заповеднике в должности государственного инспектора по охране территории, живет на кордоне с необычным названием «Кок – ши». Уединенность, по словам Сергея, позволяет открыто любить природу и заниматься творчеством. Главной целью своего творчества мужчина считает возможность донести до людей частичку сокровенной, нетронутой природы – может это как-то, в лучшую сторону, изменит их жизнь, - жизнь людей, начинающих забывать, почти забывших, свою связь с матерью-природой.

Выставка работает в галерее искусств «Республика ИЗО» торгово-выставочного комплекса «Республика».

ИСТОЧНИК KP.RU