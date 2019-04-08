На пр. Ленина начали работать передвижные камеры фиксации нарушений

СЕГОДНЯ 04:06 2019-04-08T04:23:33+03:00

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Передвижные камеры видеофиксации нарушений ПДД «Арена» начали работать на проспекте Ленина в Барнауле с 5 апреля.

Таких комплексов несколько. Они фиксируют превышение скорости, сообщили в Госавтоинспекции города.

Напмоним, что на проспекте Ленина от площади Баварина до улицы Молодежной установлены знаки ограничения скорости до 40 километров в час с 21-го до 6 часов. Ограничение действует в двух направлениях .

Ранее в пресс-службе Минтранса Алтайского края сообщали, что один комплекс фото и видеофиксации нарушений установят на пересечении проспекта Ленина с улицей Гоголя, а второй - на пересечении улицы Аванесова и переулка Кауфмана.

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ИСТОЧНИК KP.RU