На пр. Ленина начали работать передвижные камеры фиксации нарушений
Передвижные камеры видеофиксации нарушений ПДД «Арена» начали работать на проспекте Ленина в Барнауле с 5 апреля.
Таких комплексов несколько. Они фиксируют превышение скорости, сообщили в Госавтоинспекции города.
Напмоним, что на проспекте Ленина от площади Баварина до улицы Молодежной установлены знаки ограничения скорости до 40 километров в час с 21-го до 6 часов. Ограничение действует в двух направлениях .
Ранее в пресс-службе Минтранса Алтайского края сообщали, что один комплекс фото и видеофиксации нарушений установят на пересечении проспекта Ленина с улицей Гоголя, а второй - на пересечении улицы Аванесова и переулка Кауфмана.
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ИСТОЧНИК KP.RU