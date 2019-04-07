В Барнауле назвали победителей конкурса «Воспитатель года Алтая – 2019»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-07T15:43:57+03:00

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В Барнауле 5 апреля определили победителей и лауреатов краевого конкурса «Воспитатель года Алтая - 2019». Победителем стала педагог дополнительного образования бийского детского сада Евгения Грибач. Женщине вручили премию губернатора - 200 000 рублей. Теперь Евгения будет представлять Алтайский край на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», сообщают на сайте Министерства образования и науки Алтайского края.

Почетное второе место заняла Татьяна Королёва, музыкальный руководитель детского сада «Ладушки» Каменского района. Третье место досталось представительнице Белокурихи Татьяне Черноусовой. Женщины получили премии в размере 60 и 40 тысяч рублей.

По результатам конкурса члены жюри также выделили лучших педагогов в нескольких номинациях. Ольгу Цапко, воспитателя детского сада «Аленушки» из Барнаула, отметили в номинации «Мастер-класс». В «Педагогическом кредо» лучшей стала Ирина Тестова, воспитатель детского сада «Ласточка» Поспелихинского района. В номинации «Педагогический дебют» победила Анна Горбатовских, музыкальный руководитель детского сада «Радуга» Мамонтовского района. «Знатком детских сердец» стала Светлана Байрак, воспитатель из Славгорода.

К слову, профессиональный краевой конкурс «Воспитатель года Алтая» проводится каждый год. Его цель – поддержать талантливых и творческих педагогов, их инновационные идеи и внедрить новый педагогический опыт в систему образования.

ИСТОЧНИК KP.RU