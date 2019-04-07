Жители Алтайского края могут проголосовать за название первого национального парка

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-07T12:41:05+03:00

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Уже в конце 2019 года в Алтайском крае появится первый Национальный парк. В него войдет часть Ельцовского, Заринского и Тогульского районов. Площадь парка составит более 160 000 гектаров.

В связи с этим, на сайте Минприроды Алтайского края запустили общественный опрос на лучшее название первого национального парка в нашем регионе. Среди предложенных вариантов: Салаир, Тогул или Салаирский кряж. Проголосовать за понравившийся вариант или предложить свой может каждый житель Алтайского края.

На сегодняшний день за лучшее название национального парка проголосовало более 800 человек. Из них, почти 68 процентов отдали предпочтение «Салаиру». Наименьшее количество голосов собрал «Салаирский кряж».

Напомним, идею создания национального парка на Алтае во время послания Федеральному собранию, 20 февраля, озвучил президент Владимир Путин. Он уверен, что необходимо сохранить природный потенциал и заповедный фонд России для будущего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU