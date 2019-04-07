В Алтайском крае МЧС настаивает на закрытии зимней рыбалки

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-07T10:19:53+03:00

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Алтайские водоемы опасны для рыбалки и передвижений по ним, сообщают на сайте МЧС по Алтайскому краю.

Из-за весеннего солнца лед на водоемах становится рыхлым, поэтому находится на его поверхности крайне опасно, отмечают специалисты. Каждый год пренебрегая этими предупреждениями и выходя на весенний лед, многие люди подвергают свою жизнь большому риску.

- Весна диктует свои правила поведения на водных объектах. Уже сейчас, в начале апреля, прочность льда в значительной степени ослаблена. Помните! выходить на поверхность льда, а тем более выезжать на автомобиле запрещено, - разъясняют специалисты ГИМС.

Сотрудники МЧС уже провели несколько рейдов в Бурлинском районе на озере Песчаное. За въезд на лед на автомобиле уже привлекли к административной ответственности 12 водителей. Каждому был выписан штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU