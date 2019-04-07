2019-04-07T09:28:33+03:00
Общество

Появился прогноз ЧС в Алтайском крае на ближайшие дни

Юлия ЕВГРАФОВА
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В ближайшие несколько дней высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Алтайском крае, сообщили МЧС России по региону. С 5 по 11 апреля на территории края должен начаться весенний ледоход на главных реках из-за чего может затопить низменные участки. Специалисты предупреждают, что есть риск осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Температура воздуха в эти дни ожидается от минус одного до плюс четырех градусов ночью, и от трех до 8 градусов тепла днем. Также возможны дожди и порывы ветра до 16 - 20 метров в секунду.

Не исключено и возникновение техногенных и бытовых пожаров. Высока вероятность возгораний в частных жилых домах и надворных постройках.

По причине неблагоприятных погодных условий сохраняется и риск увеличения числа ДТП. Наиболее опасные трассы на этот период: P-256 «Чуйский тракт», А-322 БарнаулРубцовск – государственная граница с Республикой Казахстан и К-02 Павловск – Камень-на-Оби – граница НСО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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