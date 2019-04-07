2019-04-07T07:10:00+03:00
Общество

В парке «Изумрудный» пройдет мастер-класс по изготовлению скворечников

Юлия ЕВГРАФОВА
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В барнаульском парке «Изумрудный» сегодня, 7 апреля, состоится мастер-класс по изготовлению скворечников для местных пернатых обитателей.

Также на мероприятии известный орнитолог Алексей Эбелем расскажет много интересных фактов о птицах, живущих в парке и о том, как жители города могут им помочь, сообщают в паблике парка.

Изготовленные домики для птиц участники развешают на деревьях парка. Также после полезного мероприятия барнаульцы смогут остаться на традиционную экскурсию по историческому месту. Начало мастер-класса «Скворечник» в 13:00 в парке «Изумрудный».

Кстати, скоро в парке «Изумрудный» пройдет и общественный субботник. Он состоится 20 апреля.

Читайте также: Инициативная группа из нескольких барнаульцев написала открытое письмо в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко и главы Барнаула Сергея Дугина. В этом послании идет речь о просьбе сохранить парк «Изумрудный»

ИСТОЧНИК KP.RU

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