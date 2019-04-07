2019-04-07T04:56:03+03:00
Происшествия

В Барнауле мусоровоз насмерть сбил велосипедиста

Юлия ЕВГРАФОВА
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Мусоровоз насмерть сбил велосипедистаМусоровоз насмерть сбил велосипедистаФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В микрорайоне Солнечная поляна на пересечении улиц Жасминная и Аметистовая 6 апреля мусоровоз насмерть сбил велосипедиста, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Как рассказал один из очевидцев трагедии в комментариях соцсети, велосипедист ехал по краю тротуара, а когда мусоровоз почти проехал мимо, упал под задние колеса.

- Я проезжал, останавливался, общался со свидетелем. Он сказал велосипедист упал с велика, когда мусоровоз с ним поравнялся. Велосипедист ехал по тротуару по краю и когда мусоровоз практически проехал упал под задние колеса, - пишет Владимир.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, ДПС и скорая помощь. К сожалению, спасти велосипедиста не удалось, от полученных травм он скончался на месте.

Читайте также: Серьезное ДТП произошло в Барнауле на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Строителей 6 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

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