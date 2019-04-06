2019-04-06T15:57:04+03:00
Общество

В Барнауле начали демонтировать скандальную автомойку

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Сегодня, 6 апреля, в историческом центре Барнаула все-таки начали демонтировать автомойку. Скандал вокруг этого объекта начал разгораться еще во время его строительства.

Ранее стало известно, что суд потребовал снести автомойку до 4 апреля, однако к этой дате ничего не изменилось. Тогда в пресс-службе городской администрации прокомментировали, что в мэрию не поступали документы с просьбой перенести сроки демонтажа автомойки. При этом городские власти заявили, что если к указанному сроку объект не разберут, будут приниматься кардинальные действия. В свою очередь собственник автомойки, говорил, что не может приступить к разбору сооружения по ряду причин.

И вот дело все-таки сдвинулось с мертвой точки. Автомойку, которая не вписывалась в общий ансамбль туристического кластера, начали разбирать. По всей вероятности в этой скандальной истории будет поставлена окончательная точка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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