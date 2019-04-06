2019-04-06T14:35:22+03:00
Общество

Дожди и похолодание спровоцировали ледоход на Оби в районе Барнаула

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Дожди и похолодание спровоцировали ледоход на Оби в районе БарнаулаДожди и похолодание спровоцировали ледоход на Оби в районе БарнаулаФото: Скриншот с паблика Barnaul 22
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Сегодня, 6 апреля, в Барнауле начался ледоход. Несмотря на холодную погоду горожане активно идут на Речной вокзал, чтобы воочию понаблюдать за природным явлением.

Напомним, что алтайские гидрологи прогнозировали ледоход на 9 апреля, но при этом предупреждали, что погрешность может составить пять дней в любую сторону. В итоге Обь начала освобождаться от льда на три дня раньше прогнозируемой даты.

Отметим, что для Алтайского края и Барнаула в частности 6 апреля достаточно ранняя дата для ледохода, но бывали случаи, когда он начинался еще раньше.

Так, например, в 2014 году лед на Оби тронулся 3 апреля. В 2015 году настоящий ледоход случился только 15 апреля. Также ранний ледоход был в 2016 году — 5 апреля. В 2017 году лед тронулся 14 апреля, а в прошлом году река освободилась от ледяных оков 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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