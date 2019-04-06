Житель алтайского поселка украл у соседа шесть овец и трех ягнят

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-06T13:04:36+03:00

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Житель поселка Дальний Рубцовского района Алтайского края, проснувшись утром, обнаружил, что из его сарая пропали шесть овец и три ягненка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемого в краже удалось задержать в самые короткие сроки. Им оказался 31-летний сосед потерпевшего, который ранее уже имел проблемы с законом.

Чтобы вывезти скот, злоумышленник заранее договорился о перевозке груза с водителем «ГАЗели». Похищенных животных он отвез в дом к своему знакомому в Рубцовск и планировал в дальнейшем продать их скупщикам мяса. Однако осуществить задуманное ему не удалось, так как уже утром он был задержан полицейскими.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб составил 49 тысяч рублей. Украденных животных вернули хозяину. Задержанный находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU