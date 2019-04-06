2019-04-06T13:04:36+03:00
Происшествия

Житель алтайского поселка украл у соседа шесть овец и трех ягнят

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель поселка Дальний Рубцовского района Алтайского края, проснувшись утром, обнаружил, что из его сарая пропали шесть овец и три ягненка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемого в краже удалось задержать в самые короткие сроки. Им оказался 31-летний сосед потерпевшего, который ранее уже имел проблемы с законом.

Чтобы вывезти скот, злоумышленник заранее договорился о перевозке груза с водителем «ГАЗели». Похищенных животных он отвез в дом к своему знакомому в Рубцовск и планировал в дальнейшем продать их скупщикам мяса. Однако осуществить задуманное ему не удалось, так как уже утром он был задержан полицейскими.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб составил 49 тысяч рублей. Украденных животных вернули хозяину. Задержанный находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские ученые научат дачников прививать садовые деревья
Житель Рубцовска ударил незнакомца сковородой по голове и угрожал его убить
Жительница Барнаула вместо покупки решетки радиатора потеряла 5 тысяч рублей
Автомобиль перевернулся на бок после ДТП в центре Барнаула
Около 400 млн рублей взыскали с алтайских должников по алиментам
Две жительницы алтайского села обворовали ребенка
Жителя Барнаула обвиняют в убийстве родственницы и поджоге ее квартиры
Бывшая глава Бийска вошла в новый состав общественной палаты наукограда
Участник потасовки в бийском автобусе извинился перед пострадавшими
Вечером 5 апреля под Барнаулом перекроют трассу
Прокуратура Барнаула вмешалась в судьбу жильцов аварийного дома
На Алтай-Коксе проходит «Неделя здоровья»
Пожилая жительница Барнаула погибла после падения с шестого этажа
ВТБ получил три награды премии «Хрустальная гарнитура»
Акция студентов АлтГТУ стала лучшей в номинации «Пойдем экологическими тропами» всероссийского конкурса
«Нехороший» воздух может стать источником микробного загрязнения пищевых продуктов
Барнаульским журналистам презентовали фильм «Сенсор»
Жители Алтайского края смогут увидеть уникальную картину Чорос-Гуркина
Уволенная со скандалом учительница из Барнаула будет вести колонку о ЗОЖ
Уникальный синий маральник нашли на склонах Алтая