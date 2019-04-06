Алтайские ученые научат дачников прививать садовые деревья

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-06T11:12:14+03:00

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В Барнауле продолжится традиционная серия лекций для садоводов. В ближайшее воскресенье, 7 апреля, ученые Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени Михаила Лисавенко проведут две лекции для садоводов.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Алтайского края, одно из занятий будет посвящено правилам прививки садовых деревьев. На втором занятии будут рассмотрены особенности выращивания, также речь пойдет об агротехнике и сортах сливы.

Лекции традиционно пройдут в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени Михаила Лисавенко по адресу: Змеиногорский тракт, 49. Начало первого занятия в 10.00. Ровно через неделю, 14 апреля, состоится заключительное занятие текущего сезона. Дачников и садоводов ознакомят с методами борьбы с вредителями садовых растений.

ИСТОЧНИК KP.RU