2019-04-06T10:12:12+03:00
Происшествия

Житель Рубцовска ударил незнакомца сковородой по голове и угрожал его убить

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Рубцовска ударил незнакомца сковородой по голове и угрожал его убитьЖитель Рубцовска ударил незнакомца сковородой по голове и угрожал его убитьФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жителю Рубцовска пришлось ответить в суде за то, что он ударил ранее незнакомого ему мужчина сковородой по голове, а после этого угрожал расправиться с ним.

Как сообщил помощник прокурора Рубцовска Владислав Филиповский, инцидент произошел в декабре 2018 года. Установлено, что осужденный совершил преступление под воздействием алкоголя. Между ним и потерпевшим неожиданно вспыхнул конфликт, который из словесной перепалки перерос в насилие.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в своем поступке. Максимум, что ему угрожало — это лишение свободы сроком на 2 года.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, совокупность смягчающих и отягчающих обстоятельств, виновному назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. В силу ст.73 УК РФ наказание посчитали условным с испытательным сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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