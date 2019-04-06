2019-04-06T09:01:06+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула вместо покупки решетки радиатора потеряла 5 тысяч рублей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула вместо покупки решетки радиатора потеряла 5 тысяч рублейЖительница Барнаула вместо покупки решетки радиатора потеряла 5 тысяч рублейФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Накануне, 5 апреля, в полицию обратилась жительница Барнаула, которая пожаловалась, что мошенники украли у нее пять тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, потерпевшая рассказала, что на одном из сайтов бесплатных объявлений нашла объявление о продаже решетки радиатора на автомобиль. Созвонившись с предполагаемым продавцом, женщина перечислила предоплату по указанным ей реквизитам. После этого телефон злоумышленника оказался выключенным, а товар потерпевшей так и не поступил.

В настоящее время по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям и гостям краевой столицы с просьбой быть бдительными и не доверять свои деньги неизвестным лицам.

Помимо этого в полиции сообщили, что в Барнауле участились случаи мошенничества в социальных сетях. Злоумышленники взламывают страницы и под видом друзей и родственников просят одолжить им деньги. 4 апреля на такую уловку попалась 26-летняя горожанка. Она перевела неизвестным три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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