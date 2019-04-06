СЕГОДНЯ 07:17 2019-04-06T07:23:20+03:00

Автомобиль перевернулся на бок после ДТП в центре Барнаула Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло в Барнауле на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Строителей 6 апреля. В результате столкновения одна из машин перевернулась на бок. На месте авария работала бригада «скорой помощи».

О дорожно-транспортном происшествии написали очевидцы в сообществе «Barnaul22». На опубликованных снимках видно, что одним из участников аварии стал автомобиль такси.

Тем временем в комментариях к сообщению о ДТП завязалась жаркая дискуссия на предмет того, кто был виноват в столкновении.

— «Солярис» ехал вторым рядом, первым ехал кран, поворачивал на Челюскинцев, он не мог его видеть, и скорость была не высокой судя по видео, а перевернуть помогла вторая машина, точнее третий участник ехавший третьим рядом, — написал Дмитрий Жигарев.

— Если бы его не перевернули то он сбил бы человека. Вероятнее всего насмерть. И «переворачивали» его два авто, но проще то конечно сидеть и мусолить тему 100 рублей и как таксисты носятся. Не тот случай, — написал комментарий Михаил Иванов.

Информации о возможных пострадавших в этой аварии пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU