2019-04-06T07:23:20+03:00
Происшествия

Автомобиль перевернулся на бок после ДТП в центре Барнаула

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Автомобиль перевернулся на бок после ДТП в центре БарнаулаАвтомобиль перевернулся на бок после ДТП в центре БарнаулаФото: Скриншот с паблика Barnaul 22
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Серьезное ДТП произошло в Барнауле на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Строителей 6 апреля. В результате столкновения одна из машин перевернулась на бок. На месте авария работала бригада «скорой помощи».

О дорожно-транспортном происшествии написали очевидцы в сообществе «Barnaul22». На опубликованных снимках видно, что одним из участников аварии стал автомобиль такси.

Тем временем в комментариях к сообщению о ДТП завязалась жаркая дискуссия на предмет того, кто был виноват в столкновении.

— «Солярис» ехал вторым рядом, первым ехал кран, поворачивал на Челюскинцев, он не мог его видеть, и скорость была не высокой судя по видео, а перевернуть помогла вторая машина, точнее третий участник ехавший третьим рядом, — написал Дмитрий Жигарев.

— Если бы его не перевернули то он сбил бы человека. Вероятнее всего насмерть. И «переворачивали» его два авто, но проще то конечно сидеть и мусолить тему 100 рублей и как таксисты носятся. Не тот случай, — написал комментарий Михаил Иванов.

Информации о возможных пострадавших в этой аварии пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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