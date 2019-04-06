2019-04-06T06:24:30+03:00
Общество

Около 400 млн рублей взыскали с алтайских должников по алиментам

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Около 400 млн рублей взыскали с алтайских должников по алиментамОколо 400 млн рублей взыскали с алтайских должников по алиментамФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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По итогам 2018 года с должников-алиментщиков Алтайского края удалось взыскать 392 миллиона 224 тысячи рублей. При этом количество исполнительных производств по взысканию алиментов сократилось с 20979 до 19470.

Эти данные приводит пресс-служба управления ФССП по Алтайскому краю со ссылкой на главного судебного пристава региона Дмитрия Лабутина.

Руководитель ведомства уточнил, что общая сумма, которая была взыскана судебными приставами-исполнителями в 2018 году, увеличилась на 567 миллионов рублей по сравнению с 2017 годом. Каждый судебный пристав взыскал 19 млн 172 тысячи рублей. В бюджет Алтайского края было перечислено более 1 млрд 852 млн рублей.

Помимо прочего судебные приставы региона занимались взысканием задолженности по заработной плате. Таким образом, жителям Алтайского края было возвращено более 180 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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