Около 400 млн рублей взыскали с алтайских должников по алиментам
По итогам 2018 года с должников-алиментщиков Алтайского края удалось взыскать 392 миллиона 224 тысячи рублей. При этом количество исполнительных производств по взысканию алиментов сократилось с 20979 до 19470.
Эти данные приводит пресс-служба управления ФССП по Алтайскому краю со ссылкой на главного судебного пристава региона Дмитрия Лабутина.
Руководитель ведомства уточнил, что общая сумма, которая была взыскана судебными приставами-исполнителями в 2018 году, увеличилась на 567 миллионов рублей по сравнению с 2017 годом. Каждый судебный пристав взыскал 19 млн 172 тысячи рублей. В бюджет Алтайского края было перечислено более 1 млрд 852 млн рублей.
Помимо прочего судебные приставы региона занимались взысканием задолженности по заработной плате. Таким образом, жителям Алтайского края было возвращено более 180 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU