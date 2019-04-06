Две жительницы алтайского села обворовали ребенка
Полицейские Ключевского района Алтайского края задержали 20-летнюю и 21-летнюю девушек по подозрению в краже золотых украшений.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемые в селе Ключи зашли в одну из квартир, в которой в этот момент находился несовершеннолетний ребенок. Одна из девушек отвлекла мальчика тем, что им якобы нужно замерить площадь квартиры.
Вторая девушка в этот момент нашла в комнате шкатулку с ювелирными изделиями и похитила из нее два золотых кольца и две золотые цепочки. После этого злоумышленницы скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Часть похищенных изделий сотрудники полиции обнаружили и изъяли по месту жительства одной из подозреваемых.
Известно, что одна из задержанных уже была судима за кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU