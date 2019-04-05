2019-04-05T16:37:47+03:00
Происшествия

Жителя Барнаула обвиняют в убийстве родственницы и поджоге ее квартиры

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Следственным органом удалось установить причастного к убийству 68-летней женщины, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили после пожара в ее квартире.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, тело пожилой женщины обнаружили 31 марта 2019 года. По версии следствия накануне поджога 32-летний мужчина пришел в гости к своей родственнице. В ходе конфликта он нанес несколько ножевых ранений в шею потерпевшей, после чего скрылся. На следующий день злоумышленник вновь вернулся на место происшествия и воспламеняющей жидкостью облил квартиру, после чего поджег ее.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение. Он находится под стражей. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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