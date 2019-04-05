Бывшая глава Бийска вошла в новый состав общественной палаты наукограда
Экс-глава Бийска Лидия Громогласова пополнила новый состав общественной палаты второго по величине города Алтайского края. Выборы в этот орган состоялись накануне, 4 апреля.
Как пишет «Бийский рабочий», созыв формируется из 24 человек. Из них 10 членов избираются городской конференцией общественных объединений Бийска, 7 членов назначаются главой города, еще 7 членов утверждаются городской думой.
На прошедшей конференции общественникам предстояло выбрать 10 членов нового состава общественной палаты. По данным издания всего было 17 кандидатов, в том числе экс-мэр Бийска Лидия Громогласова, которая была выдвинута от городского совета женщин, который она возглавляла, будучи главой города.
В результате поддержали именно ее кандидатуру.
Уже известно, что выборы председателя, секретаря, заместителей председателя общественной палаты, а также выборы в комитеты палаты пройдут 23 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU