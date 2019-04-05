2019-04-05T15:16:10+03:00
Происшествия

Участник потасовки в бийском автобусе извинился перед пострадавшими

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Один из участников конфликта, который произошел в маршрутном автобусе Бийска 27 марта, извинился перед пострадавшими женщинами.

Ролик с обращением молодого человека опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

– Девушки с 36-го автобуса, извините за конфликт, пожалуйста. За грубые слова, сказанные в вашу сторону. Не хотел огорчить, обидеть тоже не хотел. Правда, девчонки, извините, пожалуйста, за все неудобства, за все, – говорит бийчанин в своем обращении.

Напомним, что потасовка произошла бийском автобусе маршрута № 36. Двое молодых людей щелкали семечки, а шелуху сбрасывали на пол. В этот момент кондуктор сделала им замечание. Один из хулиганов начал отвешивать ей пощечины. За женщину заступилась пассажирка, в итоге досталось и ей.

Пострадавшие женщины обратились с заявлением в полицию. Вскоре полицейские задержали зачинщиков конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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