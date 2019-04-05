Вечером 5 апреля под Барнаулом перекроют трассу

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-05T13:33:31+03:00

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Вечером в пятницу, 5 апреля, под Барнаулом перекроют одну из трасс. Там проедут военные колонны, поэтому автомобилистам проезд запрещен.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция по Алтайскому краю, ограничение будет действовать с 17:40 до 20:40 на автодороге населенный пункт ЗАТО Сибирский – Р-256 – автодорога подъезд к населенному пункту Косиха.

Участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной обстановке.

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ИСТОЧНИК KP.RU