Вечером 5 апреля под Барнаулом перекроют трассу
Вечером в пятницу, 5 апреля, под Барнаулом перекроют одну из трасс. Там проедут военные колонны, поэтому автомобилистам проезд запрещен.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция по Алтайскому краю, ограничение будет действовать с 17:40 до 20:40 на автодороге населенный пункт ЗАТО Сибирский – Р-256 – автодорога подъезд к населенному пункту Косиха.
Участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной обстановке.
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ИСТОЧНИК KP.RU