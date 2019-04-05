2019-04-05T13:33:31+03:00
Общество

Вечером 5 апреля под Барнаулом перекроют трассу

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 5 апреля, под Барнаулом перекроют одну из трасс. Там проедут военные колонны, поэтому автомобилистам проезд запрещен.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция по Алтайскому краю, ограничение будет действовать с 17:40 до 20:40 на автодороге населенный пункт ЗАТО Сибирский – Р-256 – автодорога подъезд к населенному пункту Косиха.

Участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной обстановке.

Читайте также

В Барнауле 1339 автомобилей увезли на штрафстоянку из-за неправильной парковки

Сотрудники ГИБДД вместе с председателем общества инвалидов 4 апреля провели в Барнауле профилактические мероприятия (подробнее).

Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в центре Барнаула

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в центре Барнаула сегодня, 4 апреля (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшая глава Бийска вошла в новый состав общественной палаты наукограда
Участник потасовки в бийском автобусе извинился перед пострадавшими
Прокуратура Барнаула вмешалась в судьбу жильцов аварийного дома
На Алтай-Коксе проходит «Неделя здоровья»
Пожилая жительница Барнаула погибла после падения с шестого этажа
ВТБ получил три награды премии «Хрустальная гарнитура»
Акция студентов АлтГТУ стала лучшей в номинации «Пойдем экологическими тропами» всероссийского конкурса
«Нехороший» воздух может стать источником микробного загрязнения пищевых продуктов
Барнаульским журналистам презентовали фильм «Сенсор»
Жители Алтайского края смогут увидеть уникальную картину Чорос-Гуркина
Уволенная со скандалом учительница из Барнаула будет вести колонку о ЗОЖ
Уникальный синий маральник нашли на склонах Алтая