Прокуратура Барнаула вмешалась в судьбу жильцов аварийного дома

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-05T11:44:51+03:00

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Барнаульская прокуратура предписала городской администрации расселить жильцов двухэтажного дома на улице Петра Сухова.

Как пишет «МК на Алтае» здание, которому более 60 лет, в 2016 году признали аварийным. Тогда людей обещали расселить, но на текущий момент этого так и не произошло.

– Дом оседает, постоянно лопаются стекла. Несколько раз уже меняли, и вот окна опять в трещинах, – рассказала одна из жительниц этого дома Татьяна Розенгрин. Она же добавила, что в доме регулярно обваливаются потолки, течет крыша. Подвал стоит на нескольких подпорках, одна из которых тоже рухнула.

Известно, что в доме живут 16 семей. Потолки обвалились в нескольких квартирах.

В городской администрации изданию прокомментировали, что отселение жильцов из этого дома невозможно из-за нехватки средств. В результате оценку квартир не проводили, документов не подписывали. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства председателю комитета ЖКХ Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU