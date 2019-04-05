Пожилая жительница Барнаула погибла после падения с шестого этажа

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-05T09:38:59+03:00

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Утром 5 апреля в Барнауле из окна шестого этажа выпала 86-летняя пенсионерка. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Первыми о случившемся написали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Свидетели уточняют, что все произошло у дома на улице Попова, 123. Горожане пишут, что перед падением женщина выбрасывала из окна какие-то записки. Кто-то высказал предположение, что это были квитанции за жилищно-коммунальные услуги.

При падении бабушка ударилась головой и от полученной травмы скончалась на месте происшествия.

В комментариях разгорелся скандал из-за того, что кто-то снимал падение бабушки на телефон и при этом кричал прохожему, чтобы тот вызвал «скорую помощь».

В следственном управлении СК России по Алтайскому краю, подтвердили факт гибели пожилой женщины. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU