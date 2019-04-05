2019-04-05T09:08:31+03:00
Общество

Акция студентов АлтГТУ стала лучшей в номинации «Пойдем экологическими тропами» всероссийского конкурса

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Экологический проект «Зеленый маршрут» стал лучшим в номинации «Пойдем экологическими тропами» Всероссийского конкурса экологических проектовЭкологический проект «Зеленый маршрут» стал лучшим в номинации «Пойдем экологическими тропами» Всероссийского конкурса экологических проектовФото: предоставлено пресс-службой
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Подведены итоги Всероссийской экологической акции «ЭкоВолонтеры могут все», посвященной году добровольца и волонтера.

Экологический проект «Зеленый маршрут» под руководством Виктории Яровиковой, начальника отдела внеучебной работы, кандидата исторических наук, и Ксении Гольцман, руководителя центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ, стал лучшим в номинации «Пойдем экологическими тропами» Всероссийского конкурса экологических проектов.

«Мы представили презентацию авторского проекта, направленного на популяризацию природоориентированного отдыха, туризма, краеведения и привлечение внимания общественности к важности сохранения экологических маршрутов в субъектах РФ, развитие их инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, – рассказывает Виктория Яровикова. – Наш проект «Нагорный парк» заслужил высокую оценку экспертного жюри. В течение июля прошлого года мы проводили субботники, разрабатывали различные варианты экскурсий по выбранному экологическому маршруту, подбирали информационные материалы для записи аудиогида, работали над благоустройством тропы. Участие наших студентов в экологическом проекте привлекло внимание краевых властей, и 14 июля в рамках проекта в Барнауле прошёл субботник за новым мостом через Обь. Всего было около 70 участников. С прибрежной территории у речной протоки собрали более 130 мешков мусора».

«Я безмерно рада, что наше участие в конкурсе «Волонтёры могут всё» заставило обратить внимание общественности на экологические тропы, улучшить их инфраструктуру, привлечь добровольцев к благоустройству туристических маршрутов», - добавила Ксения Гольцман.

«С удовлетворением хотелось бы отметить, что актуальность данного социального проекта бесспорна с позиции сохранения исторической памяти, а также социально комфортной и безопасной среды обитания. Я рада, что проект нашёл отклик у наших ребят, и занят почётное 1 место в стране», – комментирует начальник отдела внеучебной работы АлтГТУ Виктория Яровикова.

Кстати

Конкурс проектов проводился по нескольким номинациям: «Пойдем экологическими тропами», «Скажем НЕТ урону природе», «Цветущая планета», «Сдаем мусор на переработку», «Герои Отечества», «Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой», «Музыка природы». Конкурс рисунков и фотографий «Волонтеры преобразуют мир», «Волонтеры спешат на помощь», «Друзья наши меньшие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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