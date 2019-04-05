2019-04-05T08:29:16+03:00
Звезды

Барнаульским журналистам презентовали фильм «Сенсор»

Он выйдет 5 апреля на телеканале ТВ-3
Юлия СОЛНЦЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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5 апреля в 18.30 на ТВ-3 состоится большая премьера. В эфир выйдет детективный триллер «Сенсор» с Олегом Васильковым в главной роли.

- Этой премьерой телеканал открывает новую линейку собственных фильмов под названием «Сделано на ТВ-3» - зрители канала смогут еженедельно смотреть кино, снятое в популярных телевизионных жанрах – триллеры, детективы, мелодрамы, - говорят в пресс-службе телеканала.

Барнаульские журналисты имели возможность первыми посмотреть этот детективный триллер и оценить его.

Сюжет

Герой фильма Максим обладает необычной способностью – он словно радар может чувствовать физическую боль других людей. Чтобы заглушить в себе эти ощущения, парень сидит на обезболивающих и почти не выходит из дома. Единственное его вдохновение – соседка Лена, с которой Макс никак не решает познакомиться. Но однажды на нее нападает маньяк, и Макс, почувствовав ее физическую боль на собственном теле, успевает прийти на помощь. Теперь он мечтает найти преступника, а его «напарником» становится бывший следователь, пьющий неудачник Савельев, у которого есть своя мотивация в этом деле. В один момент начинает казаться, что маньяком является как раз тот самый следователь. Однако, сюжет не так прост, как кажется…. Зрителя ждет захватывающий поворот событий, который будет держать в напряжении до конца фильма. И, конечно, по традиции в финале случится хэппи-энд – маньяк будет пойман, а Максим и Лена влюбятся друг в друга.

Где снимался фильм

«Сенсор» снимался на Канонерском острове в Санкт-Петербурге – это жилой район, расположенный на берегу Финского залива прямо посреди порта, и он уникален тем, что через весь район проходит огромный суперсовременный мост – Западный Скоростной Диаметр (ЗСД). Дорога нависает прямо над жилыми домами, а иногда кажется, что проходит прямо через них. Сочетание старых панельных зданий и высокотехнологичного моста помогло создать абсолютно оригинальную визуальную атмосферу. Панорамные виды «Канонерки», снятые с высоты птичьего полёта – это удивительные кадры, прежде не попадавшие в объективы российского кино.

Барнаульским журналистам презентовали фильм «Сенсор» Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Барнаульским журналистам презентовали фильм «Сенсор»Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Актеры

Роль бывшего следователя Дмитрия Савельева, когда-то пожертвовавшего карьерой и личной жизнью ради поимки опасного преступника, исполнил опытный и харизматичный актёр Олег Васильков (снимался в фильмах «Битва за Севастополь», «Спитак», «Дом», «Брат 2», «Метод» и т.д.). Кстати, до конца года его можно будет также увидеть на сервисе ТНТ-Premier в сериале Владлены Санду «Идентификация», мировая премьера которого состоялась в марте на престижном фестивале Series Mania во Франции.

Роли героев-подростков в «Сенсоре» исполнили молодые и очень перспективные актёры с яркой характерной внешностью – Евгений Михеев («Фитнес», «Притяжение») и Марина Курочка, для которой этот проект стал дебютом в полном метре. Помимо актёрского образования, Марина имеет ещё и цирковое – и оно очень помогло ей во время работы над экшен - эпизодами «Сенсора», в которых актриса снялась без дублёра.

Справка КП

«Сенсор», 16+

Жанр: триллер

Продолжительность: 90 минут

В ролях: Евгений Михеев, Марина Курочка, Олег Васильков, Александр Мохов

Автор сценария: Дмитрий Яковенко

Режиссер: Андрей Загидуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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