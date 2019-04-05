СЕГОДНЯ 07:11 2019-04-05T07:11:03+03:00

Уволенная со скандалом учительница из Барнаула будет вести колонку о ЗОЖ Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, которую уволили из школы из-за нашумевшего фото, будет вести колонку о здоровом образе жизни для издательства «Просвещение».

Как пишет «МК на Алтае», в авторских колонках педагог будет писать о спорте, способах укрепить здоровье, а также профилактике заболеваний. Уже известно, что рубрику назовут ЗОЖ от Татьяны Кувшинниковой. Группа компаний «Просвещение» заинтересована в том, чтобы для учителей создавался интересный и полезный контент.

Напомним, что Татьяна Кувшинникова стала известна на всю страну после скандального увольнения из барнаульской школы. Женщина давно занимается зимним плаванием. На своих страницах в социальных сетях она разместила фото. На нем Татьяна Кувшинникова в мороз сидит на турнике в коротком вечернем платье. Родителям учеников это показалось аморальным, в результате разгорелся скандал, и последовало увольнение.

Позднее Татьяну Кувшинникову поддержали министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, губернатор региона Виктор Томенко и многие известные люди со всей страны.

В настоящее время Татьяну Кувшинникову трудоустроили в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU