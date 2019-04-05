2019-04-05T07:11:03+03:00
Общество

Уволенная со скандалом учительница из Барнаула будет вести колонку о ЗОЖ

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Уволенная со скандалом учительница из Барнаула будет вести колонку о ЗОЖУволенная со скандалом учительница из Барнаула будет вести колонку о ЗОЖФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, которую уволили из школы из-за нашумевшего фото, будет вести колонку о здоровом образе жизни для издательства «Просвещение».

Как пишет «МК на Алтае», в авторских колонках педагог будет писать о спорте, способах укрепить здоровье, а также профилактике заболеваний. Уже известно, что рубрику назовут ЗОЖ от Татьяны Кувшинниковой. Группа компаний «Просвещение» заинтересована в том, чтобы для учителей создавался интересный и полезный контент.

Напомним, что Татьяна Кувшинникова стала известна на всю страну после скандального увольнения из барнаульской школы. Женщина давно занимается зимним плаванием. На своих страницах в социальных сетях она разместила фото. На нем Татьяна Кувшинникова в мороз сидит на турнике в коротком вечернем платье. Родителям учеников это показалось аморальным, в результате разгорелся скандал, и последовало увольнение.

Позднее Татьяну Кувшинникову поддержали министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, губернатор региона Виктор Томенко и многие известные люди со всей страны.

В настоящее время Татьяну Кувшинникову трудоустроили в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульская учительница о флэшмобе в ее поддержку: Фото в нижнем белье – это уже слишком!

Педагоги по всей стране встали грудью за Татьяну Кувшинникову (подробности)

"Человек и закон" о скандале с учительницей из Барнаула: "Это кем нужно быть, чтобы углядеть в ее снимках эротику?"

После неприятной ситуации Татьяна Кувшинникова уволилась из школы (подробности)

«Так только проститутки одеваются и фотографируются»: учительницу хотели уволить за безобидное фото в соцсети

Увлекающаяся закаливанием 38-летняя преподаватель русского языка из Барнаула опубликовала снимок в вечернем платье (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожилая жительница Барнаула погибла после падения с шестого этажа
ВТБ получил три награды премии «Хрустальная гарнитура»
Акция студентов АлтГТУ стала лучшей в номинации «Пойдем экологическими тропами» всероссийского конкурса
«Нехороший» воздух может стать источником микробного загрязнения пищевых продуктов
Барнаульским журналистам презентовали фильм «Сенсор»
Жители Алтайского края смогут увидеть уникальную картину Чорос-Гуркина
Уникальный синий маральник нашли на склонах Алтая
Более 100 мешков мусора собрали в барнаульском парке «Изумрудный»
В Белокурихе могут понизить сумму курортного сбора
Более 90 тонн детских игрушек вернули из Алтайского края в Казахастан
Барнаульская студентка претендует на мандат АКЗС
В Барнауле 1339 автомобилей увезли на штрафстоянку из-за неправильной парковки
В Барнаульском аэропорту появился рейс до Красноярска
Алтайский край стал участником межрегионального инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди»
Картельный сговор дорожников выявили в Алтайском крае
Более 10 млн рублей направят в Алтайский край на автоматизацию контрольной и надзорной деятельности
Омоновцы задержали в Барнауле сбытчиков фальшивых купюр
В центре Барнаула появятся передвижные камеры фиксации нарушений ПДД
Председатель Алтайского заксобрания: Исполнение требований закона о декларациях не должно напоминать размахивание шашкой
Энергетики СГК не обнаружили несанкционированных мест водоразбора на теплосетях
Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в центре Барнаула
Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили «Рязани» в матче за 7-12 места
Уровень воды в реке Алей в районе Рубцовска снизился на 48 сантиметров
Менеджер «Ростелекома» из Алтайского края победил в российском конкурсе лучших руководителей
Более тысячи человек приняли участие в проекте «Академия компьютерной грамотности пенсионеров»
В Бийске задержали мужчину, избившего женщин в автобусе
В Алтайском крае могут появиться новые приюты для животных