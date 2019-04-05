Более 100 мешков мусора собрали в барнаульском парке «Изумрудный»

СЕГОДНЯ 05:22 2019-04-05T05:22:29+03:00

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В Барнауле продолжается месячник весенней санитарной очистки и благоустройства. Один из первых субботников прошел в парке «Изумрудный».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в экологической акции приняли участие студенты технического вуза и дворники управляющих компаний Октябрьского района. Совместно они навели порядок на центральной аллее парка, в частности собрали упавшие ветки и бытовой мусор. Всего было собрано более 100 мешков мусора.

В текущем месяце в Барнауле запланировано несколько санитарных дней. Общегородской субботник намечен на 19 апреля. Ранее мы уже писали о том, что в период с 18 по 25 апреля городской полигон твердых бытовых отходов будет принимать санитарный мусор бесплатно.

Весной этого года общественники выступали с открытым письмом в адрес краевых властей с предложением восстановить парк, навести в нем порядок и высадить новые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU