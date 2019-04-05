2019-04-05T04:28:06+03:00
Общество

В Белокурихе могут понизить сумму курортного сбора

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Власти Белокурихи предлагают понизить размер курортного сбора. Эта идея была озвучена на совещании в Алтайском краевом Законодательном Собрании. В частности предлагается снизить плату с 50 до 30 рублей.

— Тех средств, что поступают в фонд курортной инфраструктуры, и, соответственно, в бюджет города и дальнейшее благоустройство, мы считаем достаточными. Это достаточно серьёзное вливание в бюджет города. А повышение курортного сбора прежде всего негативно отражается на наших клиентах, на наших отдыхающих, — цитируют «Наши новости» исполняющего обязанности заведующего отделом по курортному делу и туризму Белокурихи Наталью Теплову.

Курортный сбор в Алтайском крае ввели в мае 2018 года.

На развитие туристической инфраструктуры Белокурихи рассчитывали собрать 20 миллионов рублей. В итоге удалось собрать на 600 тысяч больше. В этом свете появилась идея снизить тариф. Инициатива уже внесена на рассмотрение депутатов законодательного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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