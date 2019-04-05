2019-04-05T04:33:55+03:00
Общество

Более 90 тонн детских игрушек вернули из Алтайского края в Казахастан

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Более 90 тонн детских игрушек вернули из Алтайского края в КазахастанБолее 90 тонн детских игрушек вернули из Алтайского края в КазахастанФото: предоставлено пресс-службой
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Только за март 2019 года сотрудниками Алтайской таможни совместно с региональным пограничным управлением ФСБ России возвращено в Казахстан более 90 тонн детских игрушек. Такие меры были приняты из-за отсутствия у перевозчиков разрешительных документов.

Как сообщает пресс-служба Алтайской таможни, с начала 2019 года проверили 1670 транспортных средств, которые въезжали на территорию региона. 3 655 тонн товаров были возвращены на территорию Республики Казахстан по причине отсутствия документов, подтверждающих право ввоза на территорию Российской Федерации. Среди возвращенных товаров были фрукты, овощи, автозапчасти, продукты питания, товары народного потребления и другое.

Отмечается, что объем ввоза детских игрушек заметно увеличился.

Отправителями товаров выступали резиденты Республики Казахстан.

Работа мобильных групп Алтайской таможни направлена на предотвращение ввоза на территорию России «санкционной» продукции, а также товаров, на которые в Республике Казахстан установлен меньший размер ввозных таможенных пошлин, чем в Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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