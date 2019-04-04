2019-04-04T16:20:17+03:00
Общество

В Барнауле 1339 автомобилей увезли на штрафстоянку из-за неправильной парковки

Юлия ЕВГРАФОВА
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Сотрудники ГИБДД вместе с председателем общества инвалидов 4 апреля провели в Барнауле профилактические мероприятия. На территориях торговых центров «Весна» и «Галактика» они выявили нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств, в том числе в местах, предназначенных для инвалидов.

За сегодняшний день в Барнауле нашли 1751 таких нарушений. Из них 1339 автомобилей были увезены на штрафстоянку, сообщает пресс-служба ГИБДД.

- Когда вы паркуетесь, обращайте внимание на то, что может подъехать машина, на которой имеется табличка «Инвалид». Проявите милосердие и понимание, чтобы граждане с ограниченными физическими возможностями и управляющие транспортными средствами могли спокойно и беспрепятственно парковаться возле магазинов и организаций. Будьте внимательны к водителям-инвалидам - обращаются сотрудники ГИБДД к горожанам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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