2019-04-04T14:48:03+03:00
Общество

В Барнаульском аэропорту появился рейс до Красноярска

Юлия ЕВГРАФОВА
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Аэропорт БарнаулаАэропорт БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Международном аэропорту Барнаула появились билеты до Красноярска и в обратную сторону. Первый вылет состоится 27 апреля.

По расписанию рейсы в этот город будут осуществляться по вторникам и субботам. Обслуживать направление взялась компания «КрасАвиа» на самолетах Л-410 и Ан-24.

Стоимость полета в одну сторону без учета сборов от 4190 рублей. В цену входит провоз десяти килограммов багажа на самолете модели Л-410 или двадцати на Ан-24. Также в билет обоих рейсов включены пять килограммов ручной клади.

В барнаульском аэропорту можно купить билеты не только на взрослых, но и на детей. Для детей, не достигших 12-ти лет, полет обойдется на 30% дешевле. Совсем маленькие, дети до двух лет, смогут лететь бесплатно, но отдельного места для них не предоставляется, сообщает АиФ – Алтай.

Узнать о расписании и стоимости билетов подробнее можно в авиакассах аэропорта или по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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