Алтайский край стал участником межрегионального инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди»

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-04T13:28:45+03:00

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Инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» прошел в Алтайском краевом центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 апреля. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню информирования об аутизме.

В рамках фестиваля была организована стендовая выставка организаций, оказывающих помощь детям с расстройствами аутистического спектра. Также для этих ребятишек был организован праздник «Путешествие в Лукоморье».

Специалисты, которые работают с детьми с расстройствами аутистического спектра, приняли участие в тематическом круглом столе. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей провели творческие мастер-классы.

Всего в фестивале приняли участие более 30 организаций, задействованных в помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Это детские сады, школы, медицинские учреждения, некоммерческие организации, учреждения дополнительного образования о органы социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU