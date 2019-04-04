Картельный сговор дорожников выявили в Алтайском крае
Сразу несколько дорожных организаций уличили в сговоре при проведении торгов на ремонт дорог в Алтайском крае. Общая сумма заключенных контрактов составила 77,4 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, факт сговора был доказан между «Южным ДСУ» и двумя новосибирскими фирмами – ООО «Мосты Сибири и антикоррозийные технологии» и ООО «Западно Сибирский центр антикоррозийной защиты».
В частности было установлено, что все три компании действовали в интересах друг друга с целью поддержания цен на торгах.
При этом у новосибирских фирм был один учредитель. В связи с этим обе компании имели экономическую заинтересованность в получение контракта по высокой цене.
Одна из компаний вовсе не стала участвовать в торгах, а другая сделала один шаг в 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта и прекратила конкурентные действия.
В итоге контракт получило «Южное ДСУ», подавшее последнее ценовое предложение со снижением от начальной цены контракта на 1%.
После этого «Южное ДСУ» заключило договор субподряда с одной из проигравших новосибирских организаций, что шло в разрез с законодательством.
Всем участникам сговора выданы предписания о прекращении допущенного нарушения. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении участников соглашения к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU