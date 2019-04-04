Картельный сговор дорожников выявили в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-04T12:24:16+03:00

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Сразу несколько дорожных организаций уличили в сговоре при проведении торгов на ремонт дорог в Алтайском крае. Общая сумма заключенных контрактов составила 77,4 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, факт сговора был доказан между «Южным ДСУ» и двумя новосибирскими фирмами – ООО «Мосты Сибири и антикоррозийные технологии» и ООО «Западно Сибирский центр антикоррозийной защиты».

В частности было установлено, что все три компании действовали в интересах друг друга с целью поддержания цен на торгах.

При этом у новосибирских фирм был один учредитель. В связи с этим обе компании имели экономическую заинтересованность в получение контракта по высокой цене.

Одна из компаний вовсе не стала участвовать в торгах, а другая сделала один шаг в 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта и прекратила конкурентные действия.

В итоге контракт получило «Южное ДСУ», подавшее последнее ценовое предложение со снижением от начальной цены контракта на 1%.

После этого «Южное ДСУ» заключило договор субподряда с одной из проигравших новосибирских организаций, что шло в разрез с законодательством.

Всем участникам сговора выданы предписания о прекращении допущенного нарушения. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении участников соглашения к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU