2019-04-04T11:58:14+03:00
Общество

Более 10 млн рублей направят в Алтайский край на автоматизацию контрольной и надзорной деятельности

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Более 10 млн рублей направят в Алтайский край на автоматизацию контрольной и надзорной деятельностиБолее 10 млн рублей направят в Алтайский край на автоматизацию контрольной и надзорной деятельностиФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайский край вошел в число 23 регионов страны, которые получат субсидии из федерального бюджета на автоматизацию контрольной и надзорной деятельности.

Как сообщает пресс-служба регионального Министерства цифрового развития и связи, на эти цели Алтайский край получит более 10 млн рублей.

В ведомстве пояснили, что в текущем году субсидии будут направлены на автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля и надзора в целях внедрения риск-ориентированного подхода.

Согласно действующему законодательству основным критерием отбора субъектов России для предоставления субсидии является потребность в автоматизации контрольной и надзорной деятельности региона, определяемая на основании индикатора уровня автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля в регионе.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются регионам на софинансирование расходных обязательств по реализации проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах страны, начиная с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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