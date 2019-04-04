2019-04-04T10:44:51+03:00
Происшествия

Омоновцы задержали в Барнауле сбытчиков фальшивых купюр

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Омоновцы задержали в Барнауле сбытчиков фальшивых купюрОмоновцы задержали в Барнауле сбытчиков фальшивых купюрФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле задержали двоих мужчин по подозрению в сбыте фальшивых купюр номиналом 1000 рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 34-летнего и 35-летнего мужчин подозревают в сбыте фальшивых денег в Барнауле. В день задержания злоумышленники на сельскохозяйственных рынках краевого центра сбыли девять фальшивых купюр номиналом 1000 рублей.

Спецоперация по их задержанию проходила при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии на одной из барнаульских улиц. В автомобиле подозреваемых обнаружены и изъяты 126 купюр номиналом 1000 рублей с признаками подделки. Фальшивые купюры были направлены на экспертизу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В настоящее время они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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