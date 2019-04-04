2019-04-04T11:40:19+03:00
Общество

В центре Барнаула появятся передвижные камеры фиксации нарушений ПДД

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В центре Барнаула появятся передвижные камеры фиксации нарушений ПДДВ центре Барнаула появятся передвижные камеры фиксации нарушений ПДДФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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С 5 апреля 2019 года в центре Барнаула будут работать передвижные камеры фиксации нарушений ПДД. В частности их установят на проспекте Ленина.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, на главном проспекте города будет работать несколько комплексов видеофиксации нарушений «Арена». Среди прочих нарушений правил дорожного движения они будут фиксировать превышение скорости.

В настоящее время на участке проспекта Ленина от улицы Молодежной до площади Баварина в двух направлениях установлены знаки ограничения скорости до 40 км/час в период с 21.00 до 6.00.

Напомним, что ранее в пресс-службе регионального Минтранса сообщали о том, что новые комплексы фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения установят в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя. Второй комплекс обещали установить на пересечении улицы Аванесова и переулка Кауфмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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