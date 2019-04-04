2019-04-04T09:59:11+03:00
Политика

Председатель Алтайского заксобрания: Исполнение требований закона о декларациях не должно напоминать размахивание шашкой

САПОЖКОВА Александра
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Александр РоманенкоАлександр РоманенкоФото: предоставлено пресс-службой
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3 апреля зампредседателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак внес в Госдуму законопроекты, упрощающие порядок декларирования доходов и смягчающие меры ответственности за предоставление неполных и недостоверных сведений в декларациях для муниципальных депутатов.

Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России», председатель краевого Законодательного Собрания Александр Романенко отметил значимость данных инициатив для развития местного самоуправления в регионе:

- С удовлетворением воспринял вчерашнее выступление Андрея Анатольевича Турчака в нижней палате парламента, с инициативами по упрощению порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе сельских депутатов, и введению альтернативных мер ответственности муниципальных коллег за предоставление неполных и недостоверных сведений в декларациях. Для Алтайского края, с его развернутой муниципальной структурой, данные законопроекты крайне важны.

На сегодняшний день в нашем регионе работают более 7400 муниципальных депутатов, из которых – 5976 – депутаты сельских поселений. Кто они – эти люди? Большинство – те самые сельские учителя, врачи – активные и неравнодушные жители, которые считают своим долгом помогать односельчанам решать проблемы. Это те самые граждане, о которых говорит Андрей Турчак, которые являются фундаментом, основой нашей системы местного самоуправления.

К сожалению, в последнее время мы все чаще сталкиваемся с проблемой, когда из-за сложностей с заполнением деклараций, сельские депутаты отказываются от мандатов. Навскидку могу сказать, что речь идет о десятках подобных прецедентах. Не скрою, данная ситуация осложняет, в том числе, и кадровую работу «Единой России». Ведь мы, как никакая другая партия, уделяем серьезное внимание представительству во всех муниципальных органах власти. Именно поэтому, еще в прошлом году, Региональное отделение партии обращалось к федеральным коллегам с инициативой по упрощению порядка декларирования.

Безусловно, антикоррупционное законодательство – важный аспект в осуществлении государственного управления. Но исполнение требований закона не должно напоминать размахивание шашкой. Изменения, предложенные секретарем генсовета партии, своевременны, взвешены и опираются на сложившуюся практику на местах. Искренне надеюсь, что они в скором времени будут поддержаны парламентариями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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