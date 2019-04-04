Энергетики СГК не обнаружили несанкционированных мест водоразбора на теплосетях

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-04T09:54:18+03:00

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С 18 по 31 марта в Барнауле проходили испытания теплосетей на плотность с использованием безопасного пищевого красителя. В результате в адрес теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании поступило 16 обращений на наличие красителя в горячей воде. Подтвердились не все.

Ежегодно с целью выявить утечки сетевой воды на магистральных и внутриквартальных трубопроводах, а также исключить несанкционированный разбор населением сетевой воды проводятся испытания теплосетей на плотность посредством запуска органического красителя «Уранин-А». Барнаульцы заранее были оповещены: если у вас во время испытаний из крана вдруг потекла ярко-зеленая вода, значит на оборудовании бойлерных по вашему контуру проходит смешение сетевой воды (отопления) и водопроводной (горячая вода), и нужно срочно звонить в диспетчерскую СГК.

Таких заявок за две недели испытаний поступило 16, но не все подтвердились. Где-то из-за внутридомовых работ жители посчитали сливную воду нестандартного оттенка похожей под описание испытаний. Где-то повреждения действительно имели место быть.

По двум обращениям по адресам ул. Э. Алексеевой, 74 и ул. Малахова, 140 были выявлены неплотности на оборудования сторонних организаций.

- По ул. Э.Алексеевой, 74 - повреждение устранено, оборудование опрессовано и запущено в работу.

- По ул. Малахова, 140 - повреждение находится на устранении.

В ходе проверки были опрессованы бойлерные установки на 14 центральных тепловых пунктах, находящихся на обслуживании теплосетевого подразделения СГК. Было выявлено 6 повреждения, и они уже устранены.

Несанкционированных мест водоразбора в ходе проверок в этом году специалисты СГК не выявили. Но при обнаружении таковых нарушитель обязан будет оплатить выявленные утечки теплоносителя в установленном порядке.

СГК напоминает, что использование сетевой воды в быту – не самая лучшая идея, так как ее качество не соответствует нормам, принятым для «нормальной» горячей воды. Этот ресурс предназначен для доставки тепловой энергии в квартиры и подогрева водопроводной воды на нужды горячего водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU