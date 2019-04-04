2019-04-04T09:17:08+03:00
Происшествия

Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в центре Барнаула

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в центре Барнаула сегодня, 4 апреля.

Как пишут свидетели аварии в сообществе «Инцидент Барнаул», автомобиль сбил двух девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик. Они же уточняют, что в это время на перекрестке не работал светофор. Очевидцы утверждают, что прибывшая на место аварии «скорая помощь» увезла пострадавших в больницу. О том, насколько тяжелыми оказались травмы, пока не сообщается. Также пока не известно понадобилась ли девушкам госпитализация.

Тем временем в СМИ со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию сообщают, что наезд на пешеходов совершил 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer. Что стало причиной аварии, пока не установлено. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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