Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили «Рязани» в матче за 7-12 места
Женская волейбольная команда «Алтай-АГАУ» вступила в борьбу за 7-12 места чемпионата России в Высшей лиге «Б». Первый круг этого турнира проходит в Туле.
После разгромного поражения от «Обнинска» со счетом 0:3 (12:25; 22:25; 10:25), барнаульские волейболистки сыграли с «Рязанью». К сожалению для алтайской команды, в этом матче борьба получилась только во второй партии, но и в ней выиграла «Рязань». Этот матч завершился со счетом 0:3 в пользу рязанских волейболисток. Счет по партиям – 13:25; 23:25; 17:25.
Сегодня, 4 апреля, волейболистки «Алтай-АГАУ» сыграют с командой «Тулица-2». После этого будет день перерыва.
6 апреля барнаульские волейболистки сыграют с командой «Надежды Хакасии», а на следующий день с волейбольным клубом «Гатчинка».
Напомним, что второй круг турнира за 7-12 места пройдет в Барнауле с 22 по 28 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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