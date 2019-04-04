СЕГОДНЯ 06:07 2019-04-04T06:07:09+03:00

Уровень воды в реке Алей в районе Рубцовска снизился на 48 сантиметров Фото: предоставлено пресс-службой

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В реках Алтайского края уровни воды по состоянию на 8 часов 4 апреля ниже критических, в том числе в тех местах, которые находились под угрозой подтопления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на особом контроле находится обстановка в Рубцовске и селе Белоглазово Шипуновского района, связанная с колебаниями уровня воды из-за заторов.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Рубцовске, где уровень воды достигал 588 см, в то время, как критическая отметка здесь – 600 см. По состоянию на 8 часов утра 4 апреля уровень воды в реке Алей составлял 540 см.

В Шипуновском районе на реке Чарыш в районе Белоглазово уровень воды достигал 540 см (при критическом 520 см). По состоянию на 8 часов утра 4 апреля уровень воды в этой местности составил 428 см.

В остальных реках края уровни воды значительно ниже критических. Подтопления населенных пунктов на ближайшее время пока не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU